СНАУ уходит на карантин

Об этом сообщил ректор вуза Владимир Ладыка на своей странице в Фейсбуке.
«Согласно решению Кабинета Министров Украины и письма Министерства образования и науки Украины ректорат Сумского национального аграрного университета принял решение о введении карантинных мероприятий.
Приказ ближайшее время будет размещен на официальном сайте университета», - говорится в сообщении.
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