СНАУ уходит на карантин Сумской национальный аграрный университет вводит карантинные мероприятия.

Об этом сообщил ректор вуза Владимир Ладыка на своей странице в Фейсбуке.

«Согласно решению Кабинета Министров Украины и письма Министерства образования и науки Украины ректорат Сумского национального аграрного университета принял решение о введении карантинных мероприятий.

Приказ ближайшее время будет размещен на официальном сайте университета», - говорится в сообщении.