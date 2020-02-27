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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56437

СНАУ уходит на карантин

Сумской национальный аграрный университет вводит карантинные мероприятия.

Об этом сообщил ректор вуза Владимир Ладыка на своей странице в Фейсбуке.

«Согласно решению Кабинета Министров Украины и письма Министерства образования и науки Украины ректорат Сумского национального аграрного университета принял решение о введении карантинных мероприятий.

Приказ ближайшее время будет размещен на официальном сайте университета», - говорится в сообщении.

Общество Карантин Коронавирус СНАУ

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