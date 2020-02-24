Кому в Сумах сегодня отключат воду?

В связи с проведением работ по замене водопроводного ввода Д-100 по ул. Супруна, 4 сегодня, 12 марта, в 9:30 будет временно прекращена подача воды в дома № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 по ул. Супруна и дома № 36, 38а, 40, 48 по ул. Горького.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».
В связи с порывом водопровода КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторых домов на ул. Супруна и ул. Горького....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 2 марта, в 13:30 будет прекращено водоснабжение по ул. Г.Кондратьева, 165 (военный городок)....
Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети 26 февраля будет временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Интернационалистов, Ивана...
В связи с порывом водопровода КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение некоторые дома в пер. Высокий и на ул. Плодовая....
Из-за порывов на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Плодовая, Интернационалистов, Ивана Сирко, по проспекту...