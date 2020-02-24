Кому в Сумах сегодня отключат воду? Из-за проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети в 9:30 будет прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Супруна и Горького.

В связи с проведением работ по замене водопроводного ввода Д-100 по ул. Супруна, 4 сегодня, 12 марта, в 9:30 будет временно прекращена подача воды в дома № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 по ул. Супруна и дома № 36, 38а, 40, 48 по ул. Горького.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».