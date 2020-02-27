В Сумах суд просит воздержаться от посещения судебных заседаний Сумкой районный суд напоминает, что с 12 марта 2020 года в Украине введен карантин.

С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10.03.2020 года, 11 марта 2020 года на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о введении с 12 марта 2020 года карантина на всей территории Украины (Постановление КМУ от 11.03.2020 года № 211).

Совет судей Украины с пониманием относится к такому решению правительства, поскольку оно имеет целью обезопасить население Украины от распространения острой респираторной болезни и массового распространения вирусной инфекции (заявление Главы совета судей).

Учитывая вышеизложенное, Сумской районный суд Сумской области обращается с просьбой к гражданам, которые являются участниками судебных разбирательств, воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон. Также просят граждан - посетителей суда не посещать суд, если у них есть признаки какого-либо вирусного заболевания.