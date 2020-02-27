В Сумах таки объявили карантин Сегодня, 12 марта, в Сумской мэрии прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решался вопрос о введении карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

И хотя неделю назад эта же комиссия принимала решение, которое центральные СМИ почему-то назвали «введением карантина» (при чем во втором городе в Украине, после Черновцов), теперь для введения реального карантина в школах, детсадах и вузах города несмотря на решение правительства Украины, пришлось сумским чиновникам собираться еще раз.

В конце концов приняли решение подчиниться решению КабМина и ввести карантин до 3 апреля.

Карантинные мероприятия вводятся на три недели, до 3 апреля включительно. Сегодня и завтра, 12 и 13 марта, - переходный период. Учебный и воспитательный процессы прекращаются во всех учебных заведениях, в том числе в детсадах и вузах, пишет UA:СУМИ.

В дошкольных учебных заведениях должны создать дежурные группы и ввести обязательный ежедневный осмотр детей для выявления признаков ОРВИ. Учебный процесс в школах, колледжах и вузах планируют организовать дистанционно с помощью электронных технологий.

В городе также запретили проводить все спортивные и культурно-массовые мероприятия, независимо от количества участников. В частности, отменили проведение всеукраинского конкурса юных музыкантов «Виртуозы Сумщины» и театрального фестиваля «Чехов-фест».

Также члены комиссии проголосовали за ужесточение мер по дезинфекции транспорта и мест скопления людей (магазинов, торговых центров, админучреждений). Местом временной обсервации для людей, которые прибудут из регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, определили санаторий-профилакторий «Олдыш» ПАО «Сумыхимпром».