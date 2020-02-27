Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:541027

В Сумах таки объявили карантин

Сегодня, 12 марта, в Сумской мэрии прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решался вопрос о введении карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

И хотя неделю назад эта же комиссия принимала решение, которое центральные СМИ почему-то назвали «введением карантина» (при чем во втором городе в Украине, после Черновцов), теперь для введения реального карантина в школах, детсадах и вузах города несмотря на решение правительства Украины, пришлось сумским чиновникам собираться еще раз.

В конце концов приняли решение подчиниться решению КабМина и ввести карантин до 3 апреля.

Карантинные мероприятия вводятся на три недели, до 3 апреля включительно. Сегодня и завтра, 12 и 13 марта, - переходный период. Учебный и воспитательный процессы прекращаются во всех учебных заведениях, в том числе в детсадах и вузах, пишет UA:СУМИ.

В дошкольных учебных заведениях должны создать дежурные группы и ввести обязательный ежедневный осмотр детей для выявления признаков ОРВИ. Учебный процесс в школах, колледжах и вузах планируют организовать дистанционно с помощью электронных технологий.

В городе также запретили проводить все спортивные и культурно-массовые мероприятия, независимо от количества участников. В частности, отменили проведение всеукраинского конкурса юных музыкантов «Виртуозы Сумщины» и театрального фестиваля «Чехов-фест».

Также члены комиссии проголосовали за ужесточение мер по дезинфекции транспорта и мест скопления людей (магазинов, торговых центров, админучреждений). Местом временной обсервации для людей, которые прибудут из регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, определили санаторий-профилакторий «Олдыш» ПАО «Сумыхимпром».

Общество Карантин Коронавирус

По тематике

Сегодня 09:46

В Сумах суд просит воздержаться от посещения судебных заседаний

Сумкой районный суд напоминает, что с 12 марта 2020 года в Украине введен карантин....

Сегодня 08:56

СНАУ уходит на карантин

Сумской национальный аграрный университет вводит карантинные мероприятия....

Вчера 21:32

На Сумщине школы и детсады идут на карантин

Не дожидаясь решений комиссий при облгосадминистрации местные советы сами принимают решения о прекращении учебного процесса....

Вчера 21:01

Пока в Сумах думают, в Шостке отправили школьников на карантин

Во исполнение решения КМУ от 11 марта, с целью недопущения распространения коронавируса в учреждениях общего среднего и дошкольного образования Шосткинской...

В Сумах отложили проведение пробного ВНО из-за коронавируса
Вчера 18:49

В Сумах отложили проведение пробного ВНО из-за коронавируса

Харьковский региональный центр оценивания качества образования отложил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
 
Мина Мазайло
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.