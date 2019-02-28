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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине находится специальная мониторинговая миссия ОБСЕ

В соответствии с Меморандумом, который позволяет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работать в Украине и наблюдать за текущей ситуацией в Сумской области, в областном Департаменте социальной защиты населения состоялась встреча наблюдателей Специальной миссии ОБСЕ в Украине Маргариты Васкез, Александара Бурсача с директором департамента Михаилом Дубровским и работниками департамента.

На встрече обсудили вопросы гендерной политики, семьи и предотвращения торговли людьми. В частности, речь шла о современной ситуации и последние события в сфере противодействия домашнему, гендерному насилию. Наблюдателям миссии ОБСЕ рассказали о ходе выполнения Департаментом Регионального плана мероприятий в реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность». Рассмотрели также проблемные вопросы внутренне перемещенных лиц на Сумщине.

Общество ОБСЕ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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