На Сумщине находится специальная мониторинговая миссия ОБСЕ

На встрече обсудили вопросы гендерной политики, семьи и предотвращения торговли людьми. В частности, речь шла о современной ситуации и последние события в сфере противодействия домашнему, гендерному насилию. Наблюдателям миссии ОБСЕ рассказали о ходе выполнения Департаментом Регионального плана мероприятий в реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность». Рассмотрели также проблемные вопросы внутренне перемещенных лиц на Сумщине.
Временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик встретилась с долгосрочными наблюдателями Бюро по демократическим институтам и правам человека миссии наблюдения...
Специальный представитель ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группы посол Мартин Сайдик посетил Сумщину....
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Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко встретился с представителями канадской миссии наблюдения за выборами президента и парламента Украины в 2019 году...