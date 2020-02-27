Матч «Food Centre-СумГУ» - «Энергия» пройдет без зрителей

Приносим извинения перед болельщиками, но человеческая жизнь и здоровье важнее.
Напомним, матч состоится в субботу, в 13.00. Будет доступна прямая трансляция игры, сообщает сайт клуба.
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