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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11535

Депутат Сумского облсовета хочет попасть в руководство агролесхоза

Депутат Сумского областного совета Сергей Демеха подал декларацию в НАПК как кандидат на должность заместителя директора «Конотопского агролесхоза».

По данным ЦИК, на момент избрания депутатом в 2015 году Сергей Демеха был безработным. И потом он нигде официально не работал до 2018 года (сведения его деклараций). С 2018-го стал получать зарплату в Радикальной партии Олега Ляшко. Что интересно, избирался в областной совет Сергей Демеха от другой партии - «ВО «Свобода», а ныне является внефракционным. В Радикальной партии Олега Ляшко в прошлом Демехе заплатили 51 000 гривен, пишет Sumy.Today.

Согласно декларации кандидата, он имеет две квартиры (в Конотопе площадью 44 кв.м и Конотопском районе площадью 36,1 кв. м). Еще две квартиры у его жены (обе в Конотопе, площадью 50,1 и 64,2 кв.м). Кроме того, депутат задекларировал два автомобиля - ВАЗ 2108 (1987 года выпуска) и MITSUBISHI L200 (2011 года выпуска).

Жена депутата областного совета за прошедший год получила больше доходов, чем ее муж, - более 218 тыс. грн зарплаты в должности директора коммунального учреждения Сумского областного совета «Конотопский детский дом-интернат». Напомним: назначение Натальи Демехи директором интерната вызвало скандал из-за того, что у нее в то время не было соответствующего опыта и специальности.

Политика Сергей Демеха

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