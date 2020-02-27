В Сумах столкнулись маршрутка и «скорая» (видео) Сегодня, 12 марта, около 10.50 на перекрёстке ул. Ильинская – пл. Покровская и ул. Набережная р. Стрелка произошло ДТП.

Фото Максима Ольховика