В Сумах столкнулись маршрутка и «скорая» (видео)

Предварительно известно, что столкнулись маршрутка и машина «скорой помощи».
Маршрутка № 20 на зеленый свет поворачивала с ул. Набережная р. Стрелка к "МакДональдсу", а скорая ехала с Покровской пл. На ул. Ильинская со спецсигналами на красный. Маршрутка не успела затормозить, "скорая" - тоже.
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