На Сумщине на пожаре погибла 80-летняя женщина Сегодня, 12 марта, в 6:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Смородянская в г. Тростянец.

На тушение направили дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место вызова было установлено, что возгорание произошло в жилом доме. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В доме пожарные обнаружили тело погибшего человека.

В 7:06 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание, в 7:20 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшей оказалась хозяйка дома 1939 н. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.