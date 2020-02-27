На Сумщине на пожаре погибла 80-летняя женщина

На тушение направили дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию на место вызова было установлено, что возгорание произошло в жилом доме. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В доме пожарные обнаружили тело погибшего человека.
В 7:06 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание, в 7:20 пожар ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшей оказалась хозяйка дома 1939 н. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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