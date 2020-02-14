В Конотопе задержали наркодилера

Злоумышленник - 30-летний конотопчанин. Он недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.
На этот раз в поле зрения правоохранителей он попал во время профилактической отработки территории железнодорожного вокзала на предмет краж в поездах. Оперативники, заметив мужчину и зная его пристрастие к наркотикам, решили его проверить. И, как оказалось, не зря: во время поверхностного осмотра у него обнаружили несколько блистеров с таблетками метадона и димедрола. Сам гражданин пояснил полицейским, что находится на заместительной терапии как наркозависимый, поэтому получает таблетки в столичных аптеках. В подтверждение этого даже показал несколько рецептов из разных аптек.
«Однако, как установили полицейские, именно эти таблетки мужчина потом и продавал другим лицам, принимающим наркотики, - говорит Сергей Породько, руководитель полиции Конотопа. - Наши работники уже доказали причастность задержанного к сбыту наркотических средств. И пока ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины».
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На Сумщине будут судить четырех участников преступной группы, которые всего за месяц реализовали наркотиков почти 1 млн грн....
Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ....
Приказом Генерального прокурора от 19 февраля по рекомендации Совета прокуроров Украины руководителем Конотопской местной прокуратуры назначен Шилов Владимир Владимирович....
14-16 февраля в ФОК ДЮСШ им. М.Мамиашвили прошел открытый чемпионат города по гандболу среди команд юношей 2008 г.р. и девушек...
29 февраля в 9.00 в Политехническом техникуме Конотопского института СумГУ (ул.Садовая, 39) состоятся соревнования по скоростной сборке кубика Рубика....