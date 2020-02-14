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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3293

В Конотопе задержали наркодилера

Конотопские следователи объявили подозрение в сбыте наркотиков жителю райцентра.

Злоумышленник - 30-летний конотопчанин. Он недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

На этот раз в поле зрения правоохранителей он попал во время профилактической отработки территории железнодорожного вокзала на предмет краж в поездах. Оперативники, заметив мужчину и зная его пристрастие к наркотикам, решили его проверить. И, как оказалось, не зря: во время поверхностного осмотра у него обнаружили несколько блистеров с таблетками метадона и димедрола. Сам гражданин пояснил полицейским, что находится на заместительной терапии как наркозависимый, поэтому получает таблетки в столичных аптеках. В подтверждение этого даже показал несколько рецептов из разных аптек.

«Однако, как установили полицейские, именно эти таблетки мужчина потом и продавал другим лицам, принимающим наркотики, - говорит Сергей Породько, руководитель полиции Конотопа. - Наши работники уже доказали причастность задержанного к сбыту наркотических средств. И пока ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины».

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Наркодилер

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