Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18296

Сумским копам пришлось побегать за пьяным водителем (видео)

«Захотелось продолжения банкета, вот и поехал», - так патрульным объяснил свое нетрезвое вождение сумчанин.

Патрулируя улицу Героев Крут, экипаж патрульных увидел автомобиль Renault Megane, водитель которого двигался с нарушением ПДД. На требования инспекторов водитель легковушки не реагировал. Вместо этого, он уверенно увеличил скорость. В конце концов, когда автомобиль остановился, со стороны водительского сиденья вышел мужчина и бросился бежать от полицейских.

«Пришлось побегать за водителем, но главное, что мы его догнали и задержали. Мы даже не сомневались, что водитель был в нетрезвом состоянии», - говорит инспектор 2-й роты Александр Тиечко.

Действительно, мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Также он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки, во время которого снова пытался бежать, однако был задержан. Результат оказался положительным - 1,45 промилле.

На водителя патрульные составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отстранили его от управления.

Право Пьяный за рулем

По тематике

Вчера 12:40

В Сумах пьяный водитель пытался «решить вопрос» с патрульными при помощи 100 евро

Нетрезвый водитель, поняв, что патрульные составляют на него протокол, предложил 100 евро «для решения вопроса»....

10.03.2020 15:00

На Сумщине трое пьяных водителей предлагали взятки полицейским

Вместо того, чтобы признать свою ошибку и ответить за управление транспортным средством в состоянии опьянения, трое жителей области пытались всячески...

10.03.2020 14:52

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на забор (видео)

Три админматериала составили патрульные на нетрезвого мужчину, который наехал на забор....

02.03.2020 17:20

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов

Предлагая полицейскому 500 гривен, мужчина хотел таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения....

27.02.2020 11:21

В Сумах пьяная автоледи промчалась на красный на глазах у копов (видео)

Водительница с явными признаками алкогольного опьянения проехала на красный сигнал светофора....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
 
Мина Мазайло
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.