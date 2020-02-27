Сумским копам пришлось побегать за пьяным водителем (видео)

Патрулируя улицу Героев Крут, экипаж патрульных увидел автомобиль Renault Megane, водитель которого двигался с нарушением ПДД. На требования инспекторов водитель легковушки не реагировал. Вместо этого, он уверенно увеличил скорость. В конце концов, когда автомобиль остановился, со стороны водительского сиденья вышел мужчина и бросился бежать от полицейских.
«Пришлось побегать за водителем, но главное, что мы его догнали и задержали. Мы даже не сомневались, что водитель был в нетрезвом состоянии», - говорит инспектор 2-й роты Александр Тиечко.
Действительно, мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Также он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки, во время которого снова пытался бежать, однако был задержан. Результат оказался положительным - 1,45 промилле.
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