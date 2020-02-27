На Сумщине будут судить мужчину за убийство своей матери Бурынским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя Бурынского района, который лишил жизни собственную мать.

Событие произошло 7 января 2020 года в одном из сел Бурынского района. В доме по месту жительства между мужчиной и матерью на бытовой почве возникла словесная перепалка. Чтобы избежать дальнейшего конфликта, мужчина пытался выйти из комнаты. В это время к нему подошла мать и пыталась помешать сыну покинуть дом. Женщина встала у дверей и не выпускала сына. Разъяренный мужчина оттолкнул мать, она ударилась головой о дверной косяк. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия, пресс-служба прокуратуры области.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», - рассказал начальник Бурынского отдела Конотопской местной Артем Чуев.