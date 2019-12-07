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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пропал 16-летний парень

9 марта около 18:45 несовершеннолетний Кудинов Ярослав, 16 лет, самовольно оставил учебное заведение в г. Сумы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Парень худощавого телосложения, имеет рост 185 см, темные короткие волосы, голубые глаза, носит очки, был одет в куртку черного цвета, черные спортивные штаны с белыми полосами, белые кроссовки, при себе имел спортивную камуфлированную сумку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.

Право Пропал ребенок

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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