В Сумах пропал 16-летний парень 9 марта около 18:45 несовершеннолетний Кудинов Ярослав, 16 лет, самовольно оставил учебное заведение в г. Сумы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Парень худощавого телосложения, имеет рост 185 см, темные короткие волосы, голубые глаза, носит очки, был одет в куртку черного цвета, черные спортивные штаны с белыми полосами, белые кроссовки, при себе имел спортивную камуфлированную сумку. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня просим позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102.