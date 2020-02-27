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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23425

Стали известны результаты теста на коронавирус сумчанина, прибывшего из Италии

У пожилого жителя Сум, который недавно вернулся из Италии, не обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа.

Об этом во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил заместитель директора областного лабораторного центра МОЗ Михаил Мацюк. По его словам, исследование проводили местные специалисты.

Кроме того, как сообщил замгубернатора Сумщины Иван Боршош, стали известны результаты тестов, которые проводили в Киеве – коронавируса нет, пишет sumy.today.

73-летний «подозреваемый» в областную инфекционную больницу попал утром 10 марта. Выяснилось, что мужчина только недавно прилетел из Италии. Он три месяца гостил у своей дочери в Ломбардии.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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