Шосткинец обокрал мать, пока та была на заработках

С заявлением о краже в полицию обратилась 63-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что пока она работала в Киеве, из квартиры исчезли ее серьги и кольца. Вслед за ними пропал и телевизор. В краже она заподозрила своего сына, который злоупотреблял спиртным.
Правоохранители пообщались с 41-летним сыном заявительницы и установили, что вещи из квартиры он сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на водку.
Сейчас мужчина клянется, что такого больше не повторится, а мамины вещи со временем обязательно вернет.
Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Однако окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Аферисты придумывают новые разновидности старых мошеннических схем....
Тонну зерна похитили из склада местного фермера двое жителей села Николаевка на Бурынщине....
Во исполнение решения КМУ от 11 марта, с целью недопущения распространения коронавируса в учреждениях общего среднего и дошкольного образования Шосткинской...
По данным 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Управления ГСЧС в Сумской области, пожар произошел 7 марта в садовом обществе «Мрія»....
К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который за один день ограбил двух человек....