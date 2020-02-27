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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14204

Шосткинец обокрал мать, пока та была на заработках

Пока женщина была на заработках, ее 41-летний сын вынес из родительского дома телевизор и ювелирные изделия.

С заявлением о краже в полицию обратилась 63-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что пока она работала в Киеве, из квартиры исчезли ее серьги и кольца. Вслед за ними пропал и телевизор. В краже она заподозрила своего сына, который злоупотреблял спиртным.

Правоохранители пообщались с 41-летним сыном заявительницы и установили, что вещи из квартиры он сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на водку.

Сейчас мужчина клянется, что такого больше не повторится, а мамины вещи со временем обязательно вернет.

Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Однако окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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