Шосткинец обокрал мать, пока та была на заработках Пока женщина была на заработках, ее 41-летний сын вынес из родительского дома телевизор и ювелирные изделия.

С заявлением о краже в полицию обратилась 63-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что пока она работала в Киеве, из квартиры исчезли ее серьги и кольца. Вслед за ними пропал и телевизор. В краже она заподозрила своего сына, который злоупотреблял спиртным.

Правоохранители пообщались с 41-летним сыном заявительницы и установили, что вещи из квартиры он сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на водку.

Сейчас мужчина клянется, что такого больше не повторится, а мамины вещи со временем обязательно вернет.

Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Однако окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.