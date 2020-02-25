На Сумщине полицейские раскрыли кражу зерна Тонну зерна похитили из склада местного фермера двое жителей села Николаевка на Бурынщине.

Когда в дежурную часть Бурынского отделения полиции с заявлением о краже зерна обратился 66-летний житель района, на указанное им место происшествия отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники попали в помещение зернового склада через дверь, вытащив из пазов металлическую скобу. Предварительный осмотр обнаружил кражу 360 килограммов овса и более шести центнеров ячменя. Нанесенный пострадавшему ущерб составляет около четырех тысяч гривен.

В результате розыскных и следственных действий работники полиции вычислили злоумышленников - ими оказались двое местных жителей в возрасте 49-ти лет, односельчане пострадавшего. По месту жительства одного из них следователи обнаружили и изъяли 73 кг похищенного овса.

Другой мужчина во время беседы с правоохранителями рассказал: когда в тот день пришел к товарищу в гости, тот предложил ему пойти в склад разжиться зерном. Вечером, взяв фонарик, двинулись «на дело». Один выносил зерно со склада на улицу, другой переносил его в хозяйство приятеля.

Следователи квалифицировали действия мужчин по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и открыли уголовное производство. Теперь злоумышленникам придется не только возместить ущерб, но и предстать перед законом, поскольку за совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.