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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38152

Жительница Шостки отдала фейковым врачам 31 тысячу

Аферисты придумывают новые разновидности старых мошеннических схем.

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от 89-летней жительницы Шостки. Старушка рассказала, что вечером на ее «домашний» телефон позвонил мужчина. По голосу она якобы узнала своего племянника. Тот просил о помощи - рассказал, что его сбила машина, и сейчас он находится в больнице. На срочную операцию ему нужны деньги. В дальнейшем трубку взял другой человек, назвавшийся врачом. Собеседник объяснил пенсионерке, что нужно 80 000 гривен, однако часть операции готов оплатить виновник дорожной аварии. От женщины требуется простыня, полотенце и деньги - все, которые она может собрать. Все это она должна передать посыльному, который придет к ней буквально через несколько минут. Собеседник уточнил у испуганной женщины ее адрес и положил трубку.

Пытаясь помочь родственнику, пенсионерка собрала нужные вещи и все имеющиеся средства - почти 31 000 гривен. Отдала их лично в руки незнакомцу, который пришел за ними. И только после этого позвонила родственникам. От них она узнала, что с племянником все в порядке и в больницу он не попадал.

В полиции по возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Полицейские проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц мошенников и их задержанию.

Правоохранители предупреждают граждан: в случае поступления подобных телефонных звонков, ни в коем случае не отправляйте и не передавайте незнакомцам деньги. Просто положите трубку и попробуйте связаться с самими родственниками, чтобы уточнить полученную информацию. И обязательно сообщите в ближайшее отделение полиции или по спецлинии «102» о попытке выманить у вас деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

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