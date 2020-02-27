Стали известны подробности аварии с участием маршрутки и «скорой» (видео) 12 марта, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Набережная реки Стрелки и площади Покровской.

На месте ДТП инспекторы установили, что произошло столкновение между маршрутным транспортным средством «Рута» (двигалось с улицы Набережная реки Стрелки в направлении Покровской площади) и автомобилем «скорой» (двигался по площади Покровской в направлении улицы Ильинской).

В результате ДТП телесные повреждения участники не получили, механических повреждения получили оба автомобиля.

Водители отказались от оформления материалов работниками патрульной полиции и, придя к обоюдному согласию, заполнили специальный бланк уведомления о наступлении дорожно-транспортного происшествия (Европротокол).