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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04668

Стали известны подробности аварии с участием маршрутки и «скорой» (видео)

12 марта, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Набережная реки Стрелки и площади Покровской.

Фото Максима Ольховика

На месте ДТП инспекторы установили, что произошло столкновение между маршрутным транспортным средством «Рута» (двигалось с улицы Набережная реки Стрелки в направлении Покровской площади) и автомобилем «скорой» (двигался по площади Покровской в направлении улицы Ильинской).

В результате ДТП телесные повреждения участники не получили, механических повреждения получили оба автомобиля.

Водители отказались от оформления материалов работниками патрульной полиции и, придя к обоюдному согласию, заполнили специальный бланк уведомления о наступлении дорожно-транспортного происшествия (Европротокол).

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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