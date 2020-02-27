Стали известны подробности аварии с участием маршрутки и «скорой» (видео)

На месте ДТП инспекторы установили, что произошло столкновение между маршрутным транспортным средством «Рута» (двигалось с улицы Набережная реки Стрелки в направлении Покровской площади) и автомобилем «скорой» (двигался по площади Покровской в направлении улицы Ильинской).
В результате ДТП телесные повреждения участники не получили, механических повреждения получили оба автомобиля.
Водители отказались от оформления материалов работниками патрульной полиции и, придя к обоюдному согласию, заполнили специальный бланк уведомления о наступлении дорожно-транспортного происшествия (Европротокол).
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