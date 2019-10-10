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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:18222

С сегодняшнего дня на дорогах Сумщины введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств

С 12 марта по 15 апреля в Сумской области на дорогах государственного значения вводится ограничение движения транспорта с осевой нагрузкой более 7 тс, сообщает Сумская облгосадминистрация.

Такое ограничение осуществляется в связи со значительными деформациями дорожного покрытия и с целью сохранения его от дальнейшего разрушения при весеннем переувлажнении верхних слоев земляного полотна.

По информации управления инфраструктуры ОГА, с 12 марта по 15 апреля текущего года  вводится ограничение движения транспортных средств, других самоходных машин и механизмов, автомобильными дорогами общего пользования Сумской области с осевой нагрузкой более 7 тонн на ось – на дорогах государственного значения (национальных, региональных, территориальных).

 
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Общество Дороги Ограничение движения

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