Вниманию выпускников! Проведение пробного ВНО перенесено на апрель

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
В УЦОКО отмечают, что соответствующее решение было принято с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и на исполнение постановления Кабинета Министров Украины №211 от 11 марта 2020 года.
Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 4 апреля 2020 года.
Тестирование по другим учебным предметам – 11 апреля 2020.
Обратите внимание! Участники пробного внешнего независимого оценивания должны повторно распечатать приглашения-пропуска.
Харьковский региональный центр оценивания качества образования отложил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2....
Участникам пробного внешнего независимого оценивания поступили приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов и время проведения пробного тестирования....
По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, для участия в пробном тестировании в Сумской зарегистрировались 3401 участник, приняли участие -...
В 2019 году пункты проведения ВНО планируется организовать на базе 44 учебных заведений Сумской области....
31 января завершилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое проводил Харьковский региональный центр оценивания качества образования....