Вниманию выпускников! Проведение пробного ВНО перенесено на апрель В Украине изменены даты проведения пробного внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

В УЦОКО отмечают, что соответствующее решение было принято с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и на исполнение постановления Кабинета Министров Украины №211 от 11 марта 2020 года.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 4 апреля 2020 года.

Тестирование по другим учебным предметам – 11 апреля 2020.

Обратите внимание! Участники пробного внешнего независимого оценивания должны повторно распечатать приглашения-пропуска.