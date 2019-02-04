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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20208

Вниманию выпускников! Проведение пробного ВНО перенесено на апрель

В Украине изменены даты проведения пробного внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

В УЦОКО отмечают, что соответствующее решение было принято с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и на исполнение постановления Кабинета Министров Украины №211 от 11 марта 2020 года.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 4 апреля 2020 года.

Тестирование по другим учебным предметам – 11 апреля 2020.

Обратите внимание! Участники пробного внешнего независимого оценивания должны повторно распечатать приглашения-пропуска.

Общество Пробное ВНО

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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