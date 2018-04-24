С конца марта через Сумы будет курсировать поезд «Шостка – Харьков» Начиная с 29 марта, «Укрзалізниця» вводит прямые поезда от Шостки до Харькова и в обратном направлении.

Вернее, это беспересадочные вагоны «Шостка-Сумы», которые, по всей вероятности, прицепят к следующему поезду. Таким образом, теперь будет более удобно пассажирам из Шостки, которые раньше ездили с пересадкой и ожидали поезда в Сумах. Вагоны будут купейными и плацкартными.

“Шостка-Харьков” и “Харьков – Шостка” будут следовать по нечетным дням.

По четным будут следовать прямые поезда «Харьков – Зерновое» через станцию “Терещенская” в поселке Воронеж на Шосткинщине, пишет Шостка.инфо.

Расписания поездов размещено на официальном сайте «Укрзалізниці».