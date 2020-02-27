Ближайший матч «Альянса» пройдет без зрителей Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 12 марта накладывается трехнедельное ограничение на присутствие болельщиков на спортивных мероприятиях.

Этот документ не могли проигнорировать и в УАФ, в связи с чем исполкомом ассоциации было принято решение о проведении матчей двух следующих туров Премьер-Лиги, 20-21 туров Первой лиги и 23-24 туров Второй лиги без зрителей.

Под это решение подпадает домашняя игра 23-го тура липоводолинского «Альянса» с краматорским «Авангардом-2» (базовая дата 22 марта).

При продлении карантина стадионы могут быть закрыты для болельщиков и на более длительное время.

Напомним: в среду на матч «Альянса» и ФК «Мариуполь» в ¼ финала кубка Украины пришло 6500 зрителей.