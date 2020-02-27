Ближайший матч «Альянса» пройдет без зрителей

Этот документ не могли проигнорировать и в УАФ, в связи с чем исполкомом ассоциации было принято решение о проведении матчей двух следующих туров Премьер-Лиги, 20-21 туров Первой лиги и 23-24 туров Второй лиги без зрителей.
Под это решение подпадает домашняя игра 23-го тура липоводолинского «Альянса» с краматорским «Авангардом-2» (базовая дата 22 марта).
При продлении карантина стадионы могут быть закрыты для болельщиков и на более длительное время.
Напомним: в среду на матч «Альянса» и ФК «Мариуполь» в ¼ финала кубка Украины пришло 6500 зрителей.
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