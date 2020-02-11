На Сумщине будут судить псевдоминера

Тогда проверять информацию о минировании мостов начали правоохранители сразу нескольких отделов полиции области, поскольку в сообщении не было указано, какой именно мост заминирован. Одновременно с поиском взрывчатки был начат и розыск мужчины, который сообщил о минировании. Принятыми мерами за несколько часов он был задержан. «Минером» оказался житель села Верхняя Сыроватка Сумского района. Факт минирования не подтвердился.
«Мужчина злоупотребляет спиртным и имеет богатое криминальное прошлое. По его словам, сообщить о минировании он решил из-за того, что ему «все надоело». Во время проведения обыска в его доме следователи изъяли телефон, с которого и было сообщено о заминировании», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Витошко.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Приговор он ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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