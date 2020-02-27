Школы Ямпольского района ушли на карантин Как сообщил начальник отдела образования Ямпольской райгосадминистрации Олег Проценко, соответствующий приказ был подписан сегодня.

В соответствии с рекомендациями, во всех школах Ямпольского района вводится карантин до 3 апреля.

Кроме того, завтра областной Департамент образования планирует провести селектор, на котором будут озвучены рекомендации по отработке образовательной программы, пишет Ямпіль.інфо.