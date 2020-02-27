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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18186

Школы Ямпольского района ушли на карантин

Как сообщил начальник отдела образования Ямпольской райгосадминистрации Олег Проценко, соответствующий приказ был подписан сегодня.

В соответствии с рекомендациями, во всех школах Ямпольского района вводится карантин до 3 апреля.

Кроме того, завтра областной Департамент образования планирует провести селектор, на котором будут озвучены рекомендации по отработке образовательной программы, пишет Ямпіль.інфо.

Общество Карантин Ямпольский район

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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