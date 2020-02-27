Школы Ямпольского района ушли на карантин

В соответствии с рекомендациями, во всех школах Ямпольского района вводится карантин до 3 апреля.
Кроме того, завтра областной Департамент образования планирует провести селектор, на котором будут озвучены рекомендации по отработке образовательной программы, пишет Ямпіль.інфо.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова....
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