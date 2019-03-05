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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40143

Сумской центр досуга молодежи меняет режим работы и отменяет все мероприятия

Городской центр досуга молодежи во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о недопущения заноса и распространения на территории города коронавирусной инфекции COVID-19 изменил режим работы.

Все образовательные, развлекательные и культурные мероприятия, которые должны были состояться в Центре в ближайшие три недели, перенесли. Также внесли изменения в график занятий кружков, работающих на базе учреждения.

Подробную информацию можно получить по тел.: 77-50-66.

Общество ЦДМ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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