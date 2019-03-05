Сумской центр досуга молодежи меняет режим работы и отменяет все мероприятия Городской центр досуга молодежи во исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о недопущения заноса и распространения на территории города коронавирусной инфекции COVID-19 изменил режим работы.

Все образовательные, развлекательные и культурные мероприятия, которые должны были состояться в Центре в ближайшие три недели, перенесли. Также внесли изменения в график занятий кружков, работающих на базе учреждения. Подробную информацию можно получить по тел.: 77-50-66.