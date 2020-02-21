На Сумщине испортится погода

13 марта - ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +8 .. + 13 °С.
14 марта - ночью небольшой дождь, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +4 .. + 9 °С.
15 марта - без существенных осадков, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура снизится и составит ночью -1 ..- 6 °С, днем -1 .. + 4 °С.
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
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