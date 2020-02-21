Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44143

На Сумщине испортится погода

В ближайшие дни в Сумской области ожидаются небольшие осадки, сильный, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

13 марта - ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +8 .. + 13 °С.

14 марта - ночью небольшой дождь, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +4 .. + 9 °С.

15 марта - без существенных осадков, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура снизится и составит ночью -1 ..- 6 °С, днем -1 .. + 4 °С.

Общество Прогноз погоды

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На Сумщине сохранится аномально теплая погода

Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....

29.02.2020 17:42

Что приготовила погода сумчанам в первые дни весны?

Начало марта будет преимущественно сухим, ветреным и по-весеннему теплым....

27.02.2020 15:32

Последние зимние деньки на Сумщине: прогноз погоды

В последние дни зимы в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода....

23.02.2020 12:19

На Сумщину надвигается циклон Yulia

В связи с активным циклоном Yulia, 24 февраля по Сумской области и г.Сумы ожидаются сложные погодные условия....

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В воскресенье, 23 февраля, и понедельник, 24 февраля, на Сумщине ожидается изменение погодных условий....

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В Сумах таки объявили карантин
Сегодня 09:54
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Вчера 14:39
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Сумской центр досуга молодежи меняет режим работы и отменяет все мероприятия
Сегодня 17:40
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С сегодняшнего дня на дорогах Сумщины введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств
Сегодня 16:18
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Сегодня 16:04
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Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
 
Мина Мазайло
Театр ТЮЗ
18.00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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