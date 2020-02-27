Детсады, школы, заведения профтехобразования и вузы Сумщины идут на карантин Об этом сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова.

«На сегодня 37 отделов образования области выдали свои приказы, и дети уже на карантине, еще 21 отдел образования применяет карантинные мероприятия с завтрашнего дня. Сегодня-завтра идут на карантин все учебные заведения, в том числе и заведения профтехобразования, вузы, интернаты, - рассказала Виктория Гробова. - Завтра в 11.00 в областном Департаменте образования и науки будет проведено селекторное совещание с руководителями учебных заведений, во время которого мы будем обсуждать, как организовывать другие формы обучения - дистанционную и индивидуальную».

Переносится на апрель и пробное внешнее независимое оценивание и всеукраинский этап олимпиад.

Сейчас решается вопрос об открытии дежурных групп в учебных заведениях для тех детей, родители которых работают и не имеют возможности оставить ребенка дома.