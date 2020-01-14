В Сумах митинговали под управлением Нацполоции Сегодня, 12 марта, митинг под Главным управлением Нацполиции Сумщины устроили представители «Нацкорпуса» и «Правого сектора».

Они требовали освободить из-под ареста бойцов, которых задержали после конфликта на презентации Национальной платформы примирения, пишет UA:СУМИ.