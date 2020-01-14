Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:06177

В Сумах митинговали под управлением Нацполоции

Сегодня, 12 марта, митинг под Главным управлением Нацполиции Сумщины устроили представители «Нацкорпуса» и «Правого сектора».

Они требовали освободить из-под ареста бойцов, которых задержали после конфликта на презентации Национальной платформы примирения, пишет UA:СУМИ.

Право Митинг

По тематике

В Сумах на майдане митингуют чернобыльцы
Вчера 09:36

В Сумах на майдане митингуют чернобыльцы

Сегодня, 11 марта, на площади Независимости под стенами Сумской облгосадминистрации проходит митинг....

В Шостке прошел тарифный митинг
13.02.2020 15:40

В Шостке прошел тарифный митинг

Сегодня, 13 февраля, у здания Шосткинского горисполкома состоялся митинг, собравший несколько сот жителей города....

Профсоюзы Сумщины выступили против принятия закона «О труде»
31.01.2020 08:30

Профсоюзы Сумщины выступили против принятия закона «О труде»

Вече профсоюзов области состоялось 30 января в Сумах в рамках всеукраинской акции «Волна гнева»....

В Сумах селяне митинговали под зданием ОГА
23.01.2020 16:00

В Сумах селяне митинговали под зданием ОГА

На Сумщине продолжают бушевать децентрализационно-присоединительные страсти....

В Сумах провели акцию «Стоп судочванство»
14.01.2020 11:04

В Сумах провели акцию «Стоп судочванство»

Сегодня, 14 января, на ул. Герасима Кондратьева между апелляционным судом и областной прокуратурой активисты провели акцию «Стоп судочванство»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
 
Мина Мазайло
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.