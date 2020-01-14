В Сумах митинговали под управлением Нацполоции

Они требовали освободить из-под ареста бойцов, которых задержали после конфликта на презентации Национальной платформы примирения, пишет UA:СУМИ.
Сегодня, 11 марта, на площади Независимости под стенами Сумской облгосадминистрации проходит митинг....
Сегодня, 13 февраля, у здания Шосткинского горисполкома состоялся митинг, собравший несколько сот жителей города....
Вече профсоюзов области состоялось 30 января в Сумах в рамках всеукраинской акции «Волна гнева»....
На Сумщине продолжают бушевать децентрализационно-присоединительные страсти....
Сегодня, 14 января, на ул. Герасима Кондратьева между апелляционным судом и областной прокуратурой активисты провели акцию «Стоп судочванство»....