На Сумщине сгорело 3 гектара молодого леса В Княжичах Ямпольского района сгорело 3 гектара молодого леса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Княжицкий сельский голова Сергей Кузьменко, пишет Ямпіль.інфо.

«Сегодня (12 марта – Ред.) около восемнадцати часов был обнаружен пожар между селами Княжичи и Степановка. На место выехал личный состав ДПК «Княжичи». Через 2 часа пожар, благодаря личному составу и местным жителям, был локализован, еще через час полностью потушен. В результате выгорело, по приблизительным подсчетам, 2,5-3 га молодого, самосеянного леса и около 10 га заболоченной местности. Вероятно, пожар начался от озера, где до этого отдыхали рыбаки», - написал он.