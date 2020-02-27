На Сумщине сгорело 3 гектара молодого леса

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Княжицкий сельский голова Сергей Кузьменко, пишет Ямпіль.інфо.
«Сегодня (12 марта – Ред.) около восемнадцати часов был обнаружен пожар между селами Княжичи и Степановка. На место выехал личный состав ДПК «Княжичи». Через 2 часа пожар, благодаря личному составу и местным жителям, был локализован, еще через час полностью потушен. В результате выгорело, по приблизительным подсчетам, 2,5-3 га молодого, самосеянного леса и около 10 га заболоченной местности. Вероятно, пожар начался от озера, где до этого отдыхали рыбаки», - написал он.
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