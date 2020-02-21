На глуховском озере снова браконьерили Работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области 10 марта был выявлен очередной факт грубого нарушения требований природоохранного законодательства при лове водных биоресурсов в г. Глухов.

Поздно вечером на Павловском озере глуховчанин незаконно добыл 16 раков с помощью фонаря и подсаки. Такие действия являются грубым нарушением Правил любительского и спортивного рыболовства, которыми установлен запрет на вылов раков в темное время суток с применением подсветки.

Размер ущерба, причиненного браконьерскими действиями, составил 408 грн. На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а размер штрафа определит Глуховский горрайонный суд, сообщает пресс-служба ведомства.