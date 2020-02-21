Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00231

На глуховском озере снова браконьерили

Работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области 10 марта был выявлен очередной факт грубого нарушения требований природоохранного законодательства при лове водных биоресурсов в г. Глухов.

Поздно вечером на Павловском озере глуховчанин незаконно добыл 16 раков с помощью фонаря и подсаки. Такие действия являются грубым нарушением Правил любительского и спортивного рыболовства, которыми установлен запрет на вылов раков в темное время суток с применением подсветки.

Размер ущерба, причиненного браконьерскими действиями, составил 408 грн. На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а размер штрафа определит Глуховский горрайонный суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Браконьерство Глухов Госэкоинспекция

По тематике

03.03.2020 17:51

Госэкоинспекция требует остановить деятельность «Зеленстроя»

Государственная экологическая инспекция в Сумской области обратилась в Сумской окружной административный суд с иском о приостановлении работ ООО «Зеленстрой» по...

Вода в Псле - легкий коктейль из нитритов и сульфатов
03.03.2020 11:40

Вода в Псле - легкий коктейль из нитритов и сульфатов

Государственная экологическая инспекция в Сумской области в очередной раз провела гидрохимический анализ воды р. Псел....

27.02.2020 14:23

Не хватило: на Сумщине пьяные ограбили супермаркет

Как выяснили правоохранители, злоумышленники открыто вынесли из супермаркета продукты питания и бутылку коньяка....

Верховный суд поставил точку в споре госэкоинспекции с Глуховским агролесхозом
26.02.2020 12:18

Верховный суд поставил точку в споре госэкоинспекции с Глуховским агролесхозом

Начиная с 2017 года, длилось судебное разбирательство дела по иску Государственной экологической инспекции в Сумской области в ГП «Глуховский агролесхоз»...

Мэр Глухова обратится в СБУ по поводу волейболистов, которые ездили на турнир в Россию
21.02.2020 09:05

Мэр Глухова обратится в СБУ по поводу волейболистов, которые ездили на турнир в Россию

Об этом говорится на странице мэра Глухова Мишеля Терещенко в Фейсбуке....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.