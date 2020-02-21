На глуховском озере снова браконьерили

Поздно вечером на Павловском озере глуховчанин незаконно добыл 16 раков с помощью фонаря и подсаки. Такие действия являются грубым нарушением Правил любительского и спортивного рыболовства, которыми установлен запрет на вылов раков в темное время суток с применением подсветки.
Размер ущерба, причиненного браконьерскими действиями, составил 408 грн. На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а размер штрафа определит Глуховский горрайонный суд, сообщает пресс-служба ведомства.
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