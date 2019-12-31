Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04764

Дырища ЖКХ: сумчанин показал евродвор после работы сумских еврокоммунальщиков

Сумчанин Алексей Оксененко выложил в Фейсбуке фото евродвора на ул. Интернационалистов.

«Улица Интернационалистов. Так называемый «евродвор». После нескольких месяцев с момента ремонта, без плитки была просто яма, которую благополучно заливало водой во время дождя. На днях приехали умельцы, чем-то засыпали, сравняли, но здесь на их голову снова дождь. В общем результат на фото», - написал сумчанин.

Общество Дырища ЖКХ Евродворы

По тематике

Дырища ЖКХ: сумчане возмущены качеством нового забора на Набережной р. Стрелка
19.02.2020 11:35

Дырища ЖКХ: сумчане возмущены качеством нового забора на Набережной р. Стрелка

Фото сварочных работ на ограждении вдоль ул. Набережная р. Стрелка показала сумчанка Наталья Дворниченко в Фейсбуке....

В Сумах есть средства только на 8 евродворов
14.02.2020 11:46

В Сумах есть средства только на 8 евродворов

В бюджете Сум на 2020 год заложено всего 7,6 млн грн по программе «евродворов»....

Несмотря на ремонт лужа возле ЦУМа никуда не делась
30.01.2020 14:59

Несмотря на ремонт лужа возле ЦУМа никуда не делась

Лужа на пешеходном переходе возле ЦУМа в Сумах осталась несмотря на поручение мэра и ремонт этого участка дороги....

Депутат горсовета подал на мэра Сум в суд (видео)
13.01.2020 16:43

Депутат горсовета подал на мэра Сум в суд (видео)

Глава фракции Сумского горсовета «За Украину!» Владимир Чепик подал иск в суд на мэра Александра Лысенко за противоправную бездеятельность....

В Сумах снова забыли о елке в сквере на Харьковской
31.12.2019 11:49

В Сумах снова забыли о елке в сквере на Харьковской

Елка в сквере возле перекрестка ул. Харьковская и пр. Михаила Лушпы снова осталась без веток....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.