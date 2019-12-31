Дырища ЖКХ: сумчанин показал евродвор после работы сумских еврокоммунальщиков Сумчанин Алексей Оксененко выложил в Фейсбуке фото евродвора на ул. Интернационалистов.

«Улица Интернационалистов. Так называемый «евродвор». После нескольких месяцев с момента ремонта, без плитки была просто яма, которую благополучно заливало водой во время дождя. На днях приехали умельцы, чем-то засыпали, сравняли, но здесь на их голову снова дождь. В общем результат на фото», - написал сумчанин.