Дырища ЖКХ: сумчанин показал евродвор после работы сумских еврокоммунальщиков

«Улица Интернационалистов. Так называемый «евродвор». После нескольких месяцев с момента ремонта, без плитки была просто яма, которую благополучно заливало водой во время дождя. На днях приехали умельцы, чем-то засыпали, сравняли, но здесь на их голову снова дождь. В общем результат на фото», - написал сумчанин.
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