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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28291

В Сумах отменили День добровольца

В связи с введением в городе карантина публичные мероприятия по случаю Дня добровольца в Сумах отменены.

Об этом сообщили в горсовете.

Что интересно, никаких публичных мероприятий даже не успели проанонсировать.

Справка

День добровольца в Украине празднуют 14 марта с 2017 года.

День украинского добровольца - праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

Общество День добровольца
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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