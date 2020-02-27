В Сумах отменили День добровольца В связи с введением в городе карантина публичные мероприятия по случаю Дня добровольца в Сумах отменены.

Об этом сообщили в горсовете.

Что интересно, никаких публичных мероприятий даже не успели проанонсировать.

Справка

День добровольца в Украине празднуют 14 марта с 2017 года.

День украинского добровольца - праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.