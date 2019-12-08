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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49833

В Сумах 16-летний кадет, пропавший 9 марта, нашелся

Разыскиваемый полицией Сум 16-летний подросток возвращен в семью.

Это стало возможно благодаря оперативности полиции, неравнодушия рядовых сумчан и сервиса «Розыск детей» оператора мобильной связи ЧАО «Киевстар».

Напомним: правоохранители разыскивали Ярослава Кудинова, который исчез с территории лицея, где он учился. На поиски парня были ориентированы все дежурные наряды патрульной полиции и полиции охраны, личный состав Сумского отдела полиции и соседних районов. Сотрудники ювенальной превенции отрабатывали все его связи и опрашивали друзей и знакомых.

Сумчанам и жителям близлежащих районов через сервис розыска детей были разосланы смс-сообщение с приметами пропавшего подростка. И в полицию стали звонить граждане, которые видели Ярослава в одном из микрорайонов города. Более того, сумчане подходили к нему и уговаривали вернуться домой. В конце концов, он так и сделал.

Выяснилось, что после бегства из учебного заведения он просто гулял по городу. Ночевал в подъездах, а днем просто бродил по улицам. Сейчас парень уже находится в кругу семьи, и после окончания карантина вернется к учебе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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