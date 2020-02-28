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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14360

На Сумщине фейковые врачи продолжают обирать пенсионеров

15 тысяч гривен отдала женщина, чтобы спасти жизнь внуку, который якобы потерял в ДТП и нуждался в срочной операции.

Около половины первого дня в дежурную часть Роменского отдела полиции позвонила жительница райцентра и сообщила, что ее мать стала жертвой мошенников.

Как объяснила сама 82-летняя потерпевшая вызванным работникам полиции, ей на мобильный телефон с неизвестного номера позвонил мужчина. Это вроде был ее внук. Он просто умолял о помощи, так как попал в ДТП и сейчас находится в больнице. После чего он передал телефонную трубку якобы врачу, и дальше переговоры с ней вел уже он. Этот собеседник настолько напугал пенсионерку перспективой увечья внука, что та согласилась отдать все имеющиеся деньги, лишь бы помочь в беде родному человеку.

Вскоре в квартиру бабушки пришел незнакомец, назвавшийся другом ее внука, и она отдала ему 15 000 гривен.

Лишь спустя некоторое время, придя в себя, женщина позвонила своей дочери. И от нее узнала, что с тем все в порядке. А дочь, поняв, что ее старенькую мать обманули, немедленно обратилась в полицию.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого правоохранители ведут поиски злоумышленников.

Полицейские вновь призывают граждан быть осмотрительными и взвешенными в общении с незнакомыми телефонными собеседниками. Как только речь заходит за деньги - немедленно кладите трубку и позвоните родственникам, которые якобы попали в беду, или сообщите о звонке на линию "102". Помните: от вашей осторожности зависит ваша личная безопасность и безопасность ваших доходов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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