На Сумщине фейковые врачи продолжают обирать пенсионеров

Около половины первого дня в дежурную часть Роменского отдела полиции позвонила жительница райцентра и сообщила, что ее мать стала жертвой мошенников.
Как объяснила сама 82-летняя потерпевшая вызванным работникам полиции, ей на мобильный телефон с неизвестного номера позвонил мужчина. Это вроде был ее внук. Он просто умолял о помощи, так как попал в ДТП и сейчас находится в больнице. После чего он передал телефонную трубку якобы врачу, и дальше переговоры с ней вел уже он. Этот собеседник настолько напугал пенсионерку перспективой увечья внука, что та согласилась отдать все имеющиеся деньги, лишь бы помочь в беде родному человеку.
Вскоре в квартиру бабушки пришел незнакомец, назвавшийся другом ее внука, и она отдала ему 15 000 гривен.
Лишь спустя некоторое время, придя в себя, женщина позвонила своей дочери. И от нее узнала, что с тем все в порядке. А дочь, поняв, что ее старенькую мать обманули, немедленно обратилась в полицию.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого правоохранители ведут поиски злоумышленников.
Полицейские вновь призывают граждан быть осмотрительными и взвешенными в общении с незнакомыми телефонными собеседниками. Как только речь заходит за деньги - немедленно кладите трубку и позвоните родственникам, которые якобы попали в беду, или сообщите о звонке на линию "102". Помните: от вашей осторожности зависит ваша личная безопасность и безопасность ваших доходов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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