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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20173

Сумская городская галерея продолжает работать, но без массовых мероприятий

В связи с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Сумы Агенция промоции «Сумы» сообщает, что Сумская городская галерея временно ограничивает проведение массовых мероприятий.

А именно:

- Концерты;

- различного рода презентации;

- пресс-конференции;

- брифинги;

- официальные открытия выставок.

Для посетителей Сумская городская галерея работает в обычном режиме. Вы можете посмотреть выставки со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.

Досуг Сумская городская галерея

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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