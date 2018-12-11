Сумская городская галерея продолжает работать, но без массовых мероприятий

А именно:
- Концерты;
- различного рода презентации;
- пресс-конференции;
- брифинги;
- официальные открытия выставок.
Для посетителей Сумская городская галерея работает в обычном режиме. Вы можете посмотреть выставки со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.
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