Сумская городская галерея продолжает работать, но без массовых мероприятий В связи с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Сумы Агенция промоции «Сумы» сообщает, что Сумская городская галерея временно ограничивает проведение массовых мероприятий.

А именно: - Концерты; - различного рода презентации; - пресс-конференции; - брифинги; - официальные открытия выставок. Для посетителей Сумская городская галерея работает в обычном режиме. Вы можете посмотреть выставки со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00.