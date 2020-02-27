В Сумах пьяный водитель устроил тройное ДТП (видео)

Патрульные инспекторы на месте происшествия обнаружили три автомобиля с механическими повреждениями. Рядом стояли водители легковушек и очевидцы события, которые и рассказали подробности ДТП.
Как выяснили стражи порядка впоследствии, 24-летний водитель автомобиля Geely, осуществляя поворот направо, не учел дорожной обстановки, заблаговременно не занял крайнее положение на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с автомобилями Skoda и Peugeot. Чудом, ни один из участников ДТП не пострадал.
У водителя Geely патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина отрицал факт употребления алкоголя, но освидетельствование на состояние опьянения в присутствии свидетелей зафиксировал положительный результат – 1,69 промилле, что более чем в 8 раз превышает допустимую норму. С результатом водитель не согласился и потребовал пройти осмотр в учреждении здравоохранения. Однако, заключение врачей также подтвердил пребывания водителя в состоянии опьянения.
Патрульные составили на мужчину административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
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