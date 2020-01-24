На Сумщине прокуратура вернула в госсобственность 30 га земли В Сумской области прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 30 га земли и взыскания 150 тыс. грн задолженности с недобросовестного арендатора.

По иску Конотопской местной прокуратуры решением Конотопского горрайонного суда от 12 марта 2020 года физическое лицо обязано вернуть в государственную собственность земельный участок площадью 30 га стоимостью более 6 млн грн, а также уплатить 150 тыс. грн задолженности за ее пользование.

Ранее было установлено, что по результатам торгов в 2017 году физическому лицу на семь лет в платное пользование передано указанный земельный участок сельскохозяйственного назначения. Однако физическое лицо уклоняется от исполнения обязательства по договору, в том числе своевременно не платит арендную плату.

Поэтому прокуратура, с целью защиты интересов государства, обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении договора аренды, возвращения земельного участка в государственную собственность и взыскании с физического лица задолженности, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.