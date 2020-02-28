Департамент соцзащиты призывает сумчан во время карантина пользоваться дистанционным консультированием Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости.

Для этого действуют специальные телефонные линии и электронная почта: 78-88-88 (для получения информации о назначении жилищной субсидии, предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг; выплате государственной помощи семьям с детьми, получении материальной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах; санаторно-курортном лечении льготной категории населения, обеспечении техническими средствами реабилитации, установлении опеки над совершеннолетними недееспособными лицами, по вопросам социальной защиты семей и прочее; 78-81-20, 78-71-22, 78- 81-23 (дополнительные номера для получения информации о назначении жилищной субсидии, льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначении государственной помощи; email: dszn@smr.gov.ua.