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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16282

Департамент соцзащиты призывает сумчан во время карантина пользоваться дистанционным консультированием

Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости.

Для этого действуют специальные телефонные линии и электронная почта: 78-88-88 (для получения информации о назначении жилищной субсидии, предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг; выплате государственной помощи семьям с детьми, получении материальной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах; санаторно-курортном лечении льготной категории населения, обеспечении техническими средствами реабилитации, установлении опеки над совершеннолетними недееспособными лицами, по вопросам социальной защиты семей и прочее; 78-81-20, 78-71-22, 78- 81-23 (дополнительные номера для получения информации о назначении жилищной субсидии, льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначении государственной помощи; email: dszn@smr.gov.ua.

Общество Департамент социальной защиты населения Карантин

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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