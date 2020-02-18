Конотопские полицейские задержали двух грабителей, напавших на 19-летнего парня Злоумышленникам 17 и 19 лет. Оба неоднократно ранее попадали в поле зрения полиции: старший в свое время находился на профилактическом учете в ювенальной превенции, а в отношении младшего сейчас на рассмотрении суда находится сразу два дела по фактам совершенных им ограблений.

Об ограблении в дежурную часть Конотопского отдела полиции сообщил сам 19-летний пострадавший. Он рассказал, что ночью на него напали двое, избили и отобрали личные вещи. В одном из них заявитель будто бы узнал своего бывшего знакомого, однако ни полных личных данных, ни адреса проживания того он не знал.

Отрабатывая территорию, где было совершено преступление, оперативники буквально поминутно восстановили ход событий и установили личности злоумышленников. Как выяснилось, юноши заметили заявителя, когда тот выходил из кафе. У младшего в свое время с ним были старые обиды из-за девушки, и парни решили воспользоваться случаем и выяснить с ним «отношения». Для этого предложили отойти в глубь городского парка, чтобы не попасться на глаза случайных свидетелей. Там несколько раз ударили оппонента в лицо, и отобрали мобильный телефон и куртку, в которой были банковские карточки и документы.

Обоих подозреваемых нашли и опросили. Те признались, что отобранный телефон планировали сдать в ломбард, а на полученные деньги - приобрести обувь. Но не успели - помешали оперативники.

«Обоим следователями уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж ... совершенное повторно..., или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, - комментирует ситуацию Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Сейчас следователи полиции решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения».

В том случае, если вина ребят будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.