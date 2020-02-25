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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35193

Полиция Сум разыскивает двух воровок, которые обокрали 91-летнего пенсионера

Злоумышленницы вынесли из дома старика около 40 тысяч гривен - все сбережения, собираемые им с пенсии в течение нескольких лет.

Сам обворованный пенсионер сообщил о преступлении в полицию и рассказал обо всех обстоятельствах происшествия. По его словам, он как раз находился в доме, когда в дверь постучали. На пороге стояла молодая женщина. Еще одна женщина стояла на улице возле калитки. Как им удалось открыли запертую калитку, он так и не понял.

Визитерки рассказали, что в скором будущем должны менять старые деньги на новые купюры. Для этого необходимо сейчас переписать номера всех купюр, имеющихся в доме, и впоследствии их без проблем поменяют в банках. Женщина уверяла: если этого не сделать, то деньги обменять будет невозможно. Она с коллегой уже якобы побывали у дочери пенсионера и переписали все ее сбережения. Поколебавшись, дедушка таки вынес деньги, и гостья принялась их пересчитывать и переписывать. А пока попросила старого все-таки замкнуть калитку. Но не успел хозяин дойти до ворот, как визитерка прошмыгнула мимо него в открытую дверь и вместе с «коллегой» побежала по улице прочь. Поняв, что его только что обобрали, он в меру своих сил преследовал воровок до остановки. Однако на тех ожидала машина, и только женщины сели в салон, как легковушка тут же скрылась за ближайшим поворотом.

В полиции по факту кражи денег открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины «Кража», в рамках которого разыскивают двух злоумышленниц.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой: если вам известна какая-либо информация, которая поможет следствию, или вы сведения о лицах злоумышленниц, сообщите об этом по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, или по телефонам (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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