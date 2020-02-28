В Шостке поймали домушника Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник проник в чужое жилье и похитил оттуда электроинструменты на сумму 13 тыс. гривен.

О краже в полицию сообщил сам пострадавший. Он рассказал, что в его отсутствие из квартиры исчезли резиновая надувная лодка, болгарки, электролобзик, дрель, паяльник, сварочный аппарат и другие электроинструменты.

Выехав по указанному адресу, правоохранители установили, что злоумышленник отжал оконный стеклопакет и таким образом проник в помещение.

«Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 37 лет, он местный, имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений. Его нашли и допросили».

Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенное продал, а деньги использовал на свои нужды.

Полицейские нашли и изъяли дома у подозреваемого резиновую надувную лодку, которую уже вернули владельцу. Местонахождение других похищенных вещей устанавливается.

В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Ему судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.