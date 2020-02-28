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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38384

Маршрутчики под кайфом и дальше будут возить сумчан

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Медицинское обследование водителей сумских маршруток».

«В принудительном порядке заставить всех водителей сумских маршруток пройти психическое и наркологическое обследование, чтобы выявить их пригодность работать водителями!!! Уже надоело такое неадекватное отношение к пассажирам. Если психически неуравновешенный, то нечего работать на такой работе. Это уже конец! Водитель пьет кофе, курит сигарету, разговаривает по телефону, дает сдачу и при этом несется с превышением скорости, потому что не дай Бог конкурирующий маршрут догонит!!! А когда от водителя откровенно несет перегаром!! Люди нежнее дрова возят!», - писал автор петиции Святишенко Анастасия Андреевна.

Ответ на электронную петицию:

«Проведение медицинского осмотра водителей пассажирского транспорта регулируется «Положением о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств» (далее Положение), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Украины и Министерством внутренних дел Украины от 31.01.2013 № 65/80.

В частности, п.1.3. Положения установлено: «Водители, которые выполняют работы по перевозке пассажиров и грузов, подлежат периодическому медицинскому осмотру один раз в год», в том числе их психическое и наркологическое обследование. Внеочередному медицинскому осмотру (п. 1.5. Положения) подлежат водители транспортных средств перевозчика по направлению владельца или должностного лица, отвечающего за эксплуатацию транспортных средств перевозчика, по информации медицинского работника о постоянном ухудшении состояния здоровья водителя, препятствующем безопасному управлению транспортным средством, а также по требованию и / или по решению уполномоченного должностного лица Госавтоинспекции (сейчас Национальной полиции) при наличии оснований. Кроме того, отметим что, водители, которые осуществляют перевозки пассажиров и грузов, проходят ежесменный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотры.

Учитывая вышеизложенное и учитывая ст. 19 Конституции Украины, органы местного самоуправления не имеют полномочий и оснований для принудительного обследования водителей пассажирского транспорта».

Напомним: за последние полтора года было 4 случая управления маршрутками водителями в состоянии наркотического опьянения. Некоторых ловили по два раза.

Право Маршрутки Петиция

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