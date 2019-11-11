Сумские пограничники нашли в поезде мясную контрабанду

12 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, который следовал из Кишинева в Москву, пограничники Сумского отряда в очередной раз обнаружили скрытый товар.
Осматривая один из пассажирских вагонов, пограничный наряд в месте для хранения угля обнаружил тщательно скрытые пакеты с мясом. Владельцем товара оказался гражданин Молдовы - проводник этого поезда.
Сейчас выявленная мясопродукция, общий вес которого составил около 60 кг, изъята сотрудниками ветеринарного контроля для принятия правового решения.
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