Сумские пограничники нашли в поезде мясную контрабанду Проводник поезда «Кишинев-Москва» скрыл под углем пакеты с мясом.

12 марта в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, который следовал из Кишинева в Москву, пограничники Сумского отряда в очередной раз обнаружили скрытый товар.

Осматривая один из пассажирских вагонов, пограничный наряд в месте для хранения угля обнаружил тщательно скрытые пакеты с мясом. Владельцем товара оказался гражданин Молдовы - проводник этого поезда.

Сейчас выявленная мясопродукция, общий вес которого составил около 60 кг, изъята сотрудниками ветеринарного контроля для принятия правового решения.