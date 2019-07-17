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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11507

С 1 апреля на Сумщине начнется весенний призыв на срочную военную службу

Вопросы организации и проведения очередного набора граждан Сумщины на срочную военную службу обсудили во время видеоселекторного совещания с главами райгосадминистраций, руководителями областного военкомата, а также представителями управления взаимодействия с правоохранительными органами аппарата облгосадминистрации.

Военный комиссар Сумского областного военного комиссариата Валерий Исмаилов отметил, что в этом году плановое задание по призыву на срочную военную службу для Сумщины составляет 637 призывников, из которых для Вооруженных Сил Украины - 341 призывник, для других военных формирований - 296. Также он отметил, что все ответственные за надлежащую организацию призыва должны приложить максимум усилий для выполнения плана в полном объеме.

Заместитель начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Александр Фролов отметил, что в октябре-декабре прошлого года благодаря слаженным и своевременным действиям всех органов власти с военными комиссариатами по организации и проведении мероприятий по призыву на срочную военную службу Сумская область выполнила определенное задание.

Напомним: согласно указу президента, юноши, которые хотят вступать в ряды ВСУ с 18 лет, получили такую возможность. Если призывники этой возрастной категории будет иметь желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Но это будет происходить исключительно с их письменного согласия. В то же время обязательный призыв в армию остается, как и раньше, с 20 лет.

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