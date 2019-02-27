Поліція попереджає про сезонну заборону вилову риби

Відтак, статтею 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та наказом Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області від 12.03.2020 № 23 встановлені такі терміни заборони лову:

- у всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками та затонами) з 01 квітня по 20 травня 2020 року включно;

- у всіх водосховищах з 01 квітня по 09 червня 2020 року включно;

- в придаткових водоймах ( протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені) з 01 квітня по 30 червня 2020 року включно;

- забороняються всі види лову раків у період виношування ними ікри, личинок, першої линьки з 01 квітня по 30 червня 2020 року включно.

Увага, нерестовищами оголошені всі річки, водосховища, придаткові водойми та інші рибогосподарські водні об’єкти Сумської області, які підконтрольні Управлінню Державного агентства рибного господарства у Сумській області, крім тих, що знаходяться в межах населеного пункту, де дозволяється любительський лов риби з берега однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом.

Також забороняється пересування на водних об’єктах в період нересту всіх плавзасобів - окрім суден контролюючих органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

Під час нересту забороняється проводити у рибогосподарських водних об’єктах та в прибережних захисних смугах днопоглиблювальні, вибухові, бурові роботи, видобуток гравію та піску, інші роботи, які негативно впливають на стан водойм.

Працівники поліції застерігають: порушники будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності. І нагадують, що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено попередження (при незначних порушеннях) або накладення штрафу на громадян від 34 до 680 грн, на посадових осіб від 170 до 850 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення (порушення нерестових заборон, лов забороненими знаряддями лову, вилов червонокнижної риби) передбачена кримінальна відповідальність – штраф від 3400 до 6800 грн або обмеження волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову та незаконно добутих водних біоресурсів (ст. 249 Кримінального кодексу України).

Працівники поліції та Сумського рибоохоронного патруля закликають всіх жителів регіону задля збереження та збільшення рибного фонду області з турботою та повагою ставитися до природних ресурсів, не порушувати правил рибальства, особливо - в нерестовий період. У найближчий час плануються виїзди спільних рейдів поліцейських та патрульних з метою виявлення порушників у сфері промислового та любительського рибальства. Тож правоохоронці звертаються з проханням до всіх громадян, хто став свідком порушень правил рибальства та лову, терміново повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію» за номером 0-800-500-52-50, або на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля (0542) 77-90-13, або на спецлінію поліції «102»:

Відділ комунікації поліції Сумської області