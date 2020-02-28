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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37257

Сумчан запрошують на теренову гру “Гурби-Антонівці”

Теренова гра “Гурби-Антонівці” – спортивна патріотична гра для молоді з усієї України.

Гра проходить на місці найбільшого бою УПА проти військ НКВС. Щороку тут збирається більше 350 молодих та активних людей, що не хочуть поринати у буденність, а прагнуть виходити за рамки, випробовувати себе, брати відповідальність та загартовувати тіло і дух.

Гра поєднує в собі елементи спортивного та морального вишколу. Прожити три дні в небезпечних умовах, постійно пересуваючись та ідучи на компроміс із собою, дається нелегко. Не раз доводиться сумніватися у власних силах ще при заповненні анкети. Але ті, хто все таки наважується зробити цей крок, пізніше розуміють, що перша гра – це збудник хвороби під назвою “Гурби”. Спробувавши раз, сюди обов’язково повертаються знову.

Для кого?

Для хлопців і дівчат 18-29 років з усієї України, для тих, хто  готовий прожити 60 годин у лісі.

Коли?

30 квітня - 3 травня 2020 року.

Де?

Лісовий масив біля села Антонівці, Тернопільcька область

А що там буде?

Гра відбувається у лісі площею 20 км² та триває 3 доби без перерви, часто найцікавіші події розгортаються саме вночі. За перемогу змагаються 2 курені – “Вовки” та “Леви”. А “життя” учасника – це нарукавна пов’язка. Перемогти – означає здобути найбільшу кількість балів: “вбити” якомога більше суперників, знайти ворожий штаб з прапором та втримати свій.“Вбити” – означає зірвати нарукавну пов’язку гравця у бої, застосовуючи лише прийоми боротьби, без прямих ударів.

Щороку на гру приїжджає декілька сотень юнаків та дівчат із всієї України. Учасники ночують без наметів, організованого харчування немає.

Скільки коштує участь?

Безкоштовно. 

Хто організовує гру?

Молодіжний Націоналістичний Конгрес, Міністерство культури, молоді та спорту України.

Реєструйся: http://gurby.org.ua/

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Общество Анонс Гурби

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