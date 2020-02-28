Сумщина до сих пор без тест-систем на коронавирус

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя облгосадминистрации Иван Боршош.
«Сейчас мы стоим в очереди на получение тестов. Сначала их получит Западная Украина, а затем они поступят уже и к нам в область», - рассказал Иван Боршош.
Директор ГУ «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Владимир Збаражский добавил: «Наша лаборатория готова работать в определенных условиях. Она отвечает современным требованиям. Мы ежедневно работаем над сложными исследованиями по гриппу, другим вирусам. Наши специалисты имеют возможность делать тестирование на 4 вида коронавируса».
По его словам, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы тесты на коронавирус поступили в аптечную сеть. Однако Владимир Збаражский выразил сомнения в эффективности таких тестов.
«Тот коронавирус, который вышел из Китая, уже имеет мутации. Он меняется, и результаты тестов, которые люди будут закупать в аптеках, могут быть с ошибками», - говорил он.
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