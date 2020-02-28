На Героев Крут сбили юного велосипедиста

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat двигался по центральной дороге, ребенок неожиданно выехал на проезжую часть. Водитель не успел отреагировать и совершил наезд. На место аварии была незамедлительно вызвана «скорая». Со слов очевидцев, мальчик учится в 4-м классе ООШ №6. Он получил значительные травмы и доставлен в больницу.
На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
О состоянии мальчика пока ничего не известно, пишет Глухів.інфо.
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