На Героев Крут сбили юного велосипедиста Сегодня, 13 марта, около 13:00 в Глухове на ул. Героев Крут произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat двигался по центральной дороге, ребенок неожиданно выехал на проезжую часть. Водитель не успел отреагировать и совершил наезд. На место аварии была незамедлительно вызвана «скорая». Со слов очевидцев, мальчик учится в 4-м классе ООШ №6. Он получил значительные травмы и доставлен в больницу.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

О состоянии мальчика пока ничего не известно, пишет Глухів.інфо.