В Сумах, кроме школ и детсадов, закрыли еще и театры, развлекательные центры и т.п. Сегодня, 13 марта, в Сумской мэрии провели очередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций откорректировала решение о введении мер по недопущению заноса и распространения на территории города COVID-19 с учетом последних требований Кабмина, Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации.

Как отметил городской голова Александр Лысенко, с получением официальных документов возникла необходимость внести изменения в принятый ранее соответствующего решения. Также глава Сум сообщил: городская комиссия будет собираться регулярно для обсуждения текущей ситуации и рассмотрения проблемных вопросов.

На сегодняшнем заседании сначала заслушали и. о. начальника отдела здравоохранения Наталью Кипенко и заместителя директора ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» Михаила Мацюка, которые сообщили оперативную информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Михаила Мацюка, в Сумах и области зарегистрировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В областном центре показатель заболеваемости на 12,7% ниже порогового уровня. По области – на 6,5% ниже.

После заслушали руководителей структур, которые больше всего контактируют с населением. Директор управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» Алла Стрижова рассказала, что поток посетителей не уменьшился. С сегодняшнего дня, с целью противодействия распространению случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, управление ввело технические перерывы в работе для проветривания и влажной уборки помещений. В то же время, стараются максимально ориентировать клиентов на дистанционное сотрудничество.

По такому же принципу выстраивает работу и департамент социальной защиты населения, сообщила его директор Татьяна Масик. Там поток посетителей снизился. Департамент соцзащиты готовит обращение в профильное министерство с тем, чтобы там увеличили сроки рассмотрения документов на получение определенных видов социальной помощи.

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко рассказал, что утром состоялось совещание с перевозчиками по проведению дезинфекции общественного транспорта.

Заслушав должностных лиц, комиссия перешла к принятию решения о введении мер по недопущению заноса и распространения на территории города COVID-19, которое сформировали с учетом требований Кабмина, Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации.

В частности, во исполнение требований Правительства полностью приостановили с 12 марта по 3 апреля включительно посещения учебных заведений (школьных, дошкольных и внешкольных) детьми, отменив работу дежурных групп в детсадах, а также посещение театров, кинотеатров, галерей, развлекательных центров, спортивных и ночных клубов и т.п.

В проведении массовых мероприятий сделали исключение для необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Также определили, что проведение в городе спортивных соревнований всеукраинского уровня возможно без зрителей.

Новым решением отменили до особого распоряжения проведения личных приемов граждан во всех исполнительных органах местного самоуправления. Проведение социально значимых мероприятий возможно в режиме Интернет-стриминга.

Также в документе предусмотрели ряд обязательных задач для отдела здравоохранения, отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг, отдела чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, полиции и выписали рекомендации руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.