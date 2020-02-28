Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская.
"К сожалению, первый умерший от COVID19 ...( Житомирская область...", - написала она.
Напомним, из трех зафиксированных в Укране случая коронавируса в Житомирской области был один - у 71-летней женщины, недавно вернувшейся из Польши. Женщина поздно обратилась к медикам. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.
Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МОЗ Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом.
По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.
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