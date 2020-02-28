Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4239032

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Украине

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончалась больная в г. Радомышль Житомирской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца  Ольга Голубовская.

"К сожалению, первый умерший от COVID19 ...( Житомирская область...", - написала она.

Напомним, из трех зафиксированных в Укране случая коронавируса в Житомирской области был один - у 71-летней женщины, недавно вернувшейся из Польши. Женщина поздно обратилась к медикам. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

Министерство охраны здоровья в своем телеграмм-канале подтвердило, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МОЗ Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом.

По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Общество Коронавирус

По тематике

Сегодня 15:06

В Сумах, кроме школ и детсадов, закрыли еще и театры, развлекательные центры и т.п.

Сегодня, 13 марта, в Сумской мэрии провели очередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Сегодня 14:45

Сумщина до сих пор без тест-систем на коронавирус

Но власти обещают, что тест-системы на коронавирус вскоре получит и Сумщина....

Стали известны результаты теста на коронавирус сумчанина, прибывшего из Италии
Вчера 13:23

Стали известны результаты теста на коронавирус сумчанина, прибывшего из Италии

У пожилого жителя Сум, который недавно вернулся из Италии, не обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа....

В Сумах таки объявили карантин
Вчера 09:54

В Сумах таки объявили карантин

Сегодня, 12 марта, в Сумской мэрии прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Вчера 09:46

В Сумах суд просит воздержаться от посещения судебных заседаний

Сумкой районный суд напоминает, что с 12 марта 2020 года в Украине введен карантин....

view counter

Статьи

Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
Сегодня 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.